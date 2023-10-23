Жительница Кубани разобрала КамАЗ на детали, чтобы он не достался приставам

Случай произошел в селе Новоукраинском Гулькевичского района. За незаконные действия с имуществом, подвергнутом аресту, на 44-летнюю местную жительницу завели уголовное дело.

Женщина задолжала около 300 тыс. рублей по исполнительному производству. Судебные приставы составили акт описи и ареста ее имущества — грузового автомобиля КамАЗ. Арестованный грузовик оставили ей на ответственное хранение без права пользования, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Однако женщина не захотела, чтобы ее КамАЗ забрали судебные приставы. Она организовала разборку грузовика на запчасти, а затем вывезла их в неизвестном направлении. Остатки кузова удалось найти на одной из металлобаз в соседнем районе.

За это местную жительницу привлекли к уголовной ответственности. Ей грозит до 2 лет лишения свободы, обязательные или принудительные работы, а также штраф.

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