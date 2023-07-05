Ребенка из Великобритании разыскали в Краснодаре судебные приставы

Гражданка России увезла четырехлетнюю дочь из Великобритании на родину. Отец девочки — гражданин Великобритании направил обращение с просьбой помочь найти ребенка.

По словам мужчины, дочь увезли в Краснодарский край. На основании документа, выданного департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ, приставы начали поиски ребенка. После посещения нескольких адресов в разных районах Краснодара удалось выйти на связь с матерью девочки.

Женщине разъяснили порядок мирного урегулирования вопроса. После этого дело было прекращено в связи с исполнением требований, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

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