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В Павловском районе забрали детей у участницы религиозной секты

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-pavlovskom-rajone-zabrali-detej-u-uchastnitsy-religioznoj-sekty
В Павловском районе забрали детей у участницы религиозной секты
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Жительница станицы Павловской вступила в неформальное религиозное объединение и изолировала своих 12-летнюю дочь и 10-летнего сына от общества.

Девочка ранее сбежала из дома. Ее поместили в местный реабилитационный центр для несовершеннолетних. Суд принял решение передать сына женщины в районный отдел по вопросам семьи и детства, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Приставы приехали к женщине домой и в рамках судебного решения передали мальчика социальным работникам. Его дальнейшую судьбу определит суд.

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