В Павловском районе забрали детей у участницы религиозной секты

Жительница станицы Павловской вступила в неформальное религиозное объединение и изолировала своих 12-летнюю дочь и 10-летнего сына от общества.

Девочка ранее сбежала из дома. Ее поместили в местный реабилитационный центр для несовершеннолетних. Суд принял решение передать сына женщины в районный отдел по вопросам семьи и детства, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Приставы приехали к женщине домой и в рамках судебного решения передали мальчика социальным работникам. Его дальнейшую судьбу определит суд.

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