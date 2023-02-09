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Жительница Кубани после семейной ссоры обвинила зятя в намерении взорвать ее дом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelnitsa-kubani-posle-semejnoj-ssory-obvinila-zyatya-v-namerenii-vzorvat-ee-dom
Жительница Кубани после семейной ссоры обвинила зятя в намерении взорвать ее дом
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За ложный донос 53-летней жительнице Щербиновского района грозит до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, женщина из неприязни к мужу своей сестры позвонила в полицию и сообщила, что мужчина собирается взорвать ее дом. Она также рассказала, что для этой цели он хранит в своем доме 2 кг тротила.

При проверке информация не подтвердилась. В доме мужчины полицейские не обнаружили предметов, опасных для жизни и здоровья людей. Выяснилось, что женщина оговорила зятя после семейного конфликта.

На злоумышленницу завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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