Жительница Кубани после семейной ссоры обвинила зятя в намерении взорвать ее дом
Происшествия
09.02.2023 15:27
За ложный донос 53-летней жительнице Щербиновского района грозит до двух лет лишения свободы.
По данным следствия, женщина из неприязни к мужу своей сестры позвонила в полицию и сообщила, что мужчина собирается взорвать ее дом. Она также рассказала, что для этой цели он хранит в своем доме 2 кг тротила.
При проверке информация не подтвердилась. В доме мужчины полицейские не обнаружили предметов, опасных для жизни и здоровья людей. Выяснилось, что женщина оговорила зятя после семейного конфликта.
На злоумышленницу завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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