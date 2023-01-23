Обвинила в краже и попала под статью: женщина оговорила экс-супруга в Отрадненском районе
Происшествия
23.01.2023 17:13
В полицию с заявлением о краже 230 тыс. рублей обратилась 34-летняя женщина. По ее словам, деньги похитил ее бывший муж.
При проверке информация не подтвердилась. Выяснилось, что женщина оговорила бывшего супруга из личной неприязни. На злоумышленницу завели уголовное дело.
В настоящее время его расследование завершено, дело передали в суд. За заведомо ложный донос подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы. Она находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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