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Обвинила в краже и попала под статью: женщина оговорила экс-супруга в Отрадненском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/obvinila-v-krazhe-i-popala-pod-statyu-zhenshhina-ogovorila-eks-supruga-v-otradnenskom-rajone
Обвинила в краже и попала под статью: женщина оговорила экс-супруга в Отрадненском районе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию с заявлением о краже 230 тыс. рублей обратилась 34-летняя женщина. По ее словам, деньги похитил ее бывший муж.

При проверке информация не подтвердилась. Выяснилось, что женщина оговорила бывшего супруга из личной неприязни. На злоумышленницу завели уголовное дело.

В настоящее время его расследование завершено, дело передали в суд. За заведомо ложный донос подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы. Она находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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