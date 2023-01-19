Обокрала бывшего и лишилась добычи: невезучую воровку задержали в Сочи

С заявлением о квартирной краже в полицию Сочи обратился 46-летий местный житель. Мужчина рассказал, что из его холодильника пропали спрятанные там 200 тыс. рублей.

Осмотрев место происшествия, полицейские не обнаружили следов взлома. Они установили круг лиц, вхожих в дом, и по подозрению в краже задержали 50-летнюю бывшую сожительницу потерпевшего.

Выяснилось, что женщина после расставания не вернула бывшему ключи от его дома. Она знала, где он хранит сбережения, и, пользуясь отсутствием мужчины, забрала деньги из холодильника.

Подозреваемая рассказала, что воспользоваться деньгами не успела, так как их у нее похитили при неизвестных обстоятельствах. В настоящее время полицейские проверяют эту информацию.

На женщину завели уголовное дело. За кражу ей грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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