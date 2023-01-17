Вошел в доверие: в Краснодарском крае мужчина украл из сейфа тещи около 3 млн рублей

В Приморско-Ахтарском районе местный житель пойдет под суд за кражу денег у матери жены.

По версии следствия, женщина рассказала 34-летнему зятю, где прячет свои сбережения, так как он часто помогал ей по хозяйству. Однажды мужчина пришел к теще, чтобы поменять колеса на ее машине. После этого он взял ключ от сейфа и забрал из него 735 тыс. рублей и иностранную валюту. Общая сумма ущерба — около 3 млн рублей. Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

На период следствия мужчина был под подпиской о невыезде. Дело направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает «МВД Медиа».

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