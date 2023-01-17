Ростовчанка приехала на Кубань к бабушке мужа и подменила все ее деньги билетами банка приколов

В Староминском районе Краснодарского края жительница Ростовской области пойдет под суд за кражу денег у пожилой родственницы.

По версии следствия, 36-летняя женщина приехала в гости к бабушке своего мужа, перед отъездом домой она похитила у пенсионерки 150 тыс. рублей и подменила их билетами банка приколов. Гостью задержали по месту жительства в соседнем регионе.

На период следствия женщина была под подпиской о невыезде. Дело направили в суд, обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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