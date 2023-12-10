Жительница Кубани ответит в суде за ложный донос на мужа об угрозе убийством

В Щербиновском районе местная жительница оговорила мужа перед правоохранителям, надеясь, что его привлекут к уголовной ответственности.

Женщина сообщила в полицию, что ее супруг якобы угрожает ее убить. Правоохранители проверили эту информацию и пришли к выводу, что она заведомо ложная.

В связи с этим на 42-летнюю местную жительницу завели уголовное дело за ложный донос по ч.1 ст. 306 УК РФ. Следователи завершили расследование и передали материалы дела для рассмотрения в суд. Оговорившей своего мужа женщине грозит до 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: на Кубани мужчина оговорил себя в совершении тяжкого преступления ради личной выгоды. Он дал заведомо ложные показания против самого себя на допросе, чтобы выгородить другого человека, который сильно избил его знакомого.