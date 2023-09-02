На Кубани мужчина оговорил себя в совершении тяжкого преступления ради личной выгоды

В Кореновском районе местный житель дал заведомо ложные показания против самого себя на допросе, чтобы выгородить другого человека, который сильно избил его знакомого.

По данным следствия, 51-летний мужчина рассказал полицейским, что это якобы именно он нанес тяжкий вред здоровья своему другу, ради личной выгоды. Он прекрасно знал, что это сделал другой человек.

Когда следователи узнали, как все было на самом деле, они завели на мужчину уголовное дело о дачи заведомо ложных показаний по ч.2 ст. 307 УК РФ. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Полицейские завершили расследование этого уголовного дела и направили его для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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