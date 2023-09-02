Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

На Кубани мужчина оговорил себя в совершении тяжкого преступления ради личной выгоды

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-muzhchina-ogovoril-sebya-v-sovershenii-tyazhkogo-prestupleniya-radi-lichnoj-vygody
На Кубани мужчина оговорил себя в совершении тяжкого преступления ради личной выгоды
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Кореновском районе местный житель дал заведомо ложные показания против самого себя на допросе, чтобы выгородить другого человека, который сильно избил его знакомого.

По данным следствия, 51-летний мужчина рассказал полицейским, что это якобы именно он нанес тяжкий вред здоровья своему другу, ради личной выгоды. Он прекрасно знал, что это сделал другой человек.

Когда следователи узнали, как все было на самом деле, они завели на мужчину уголовное дело о дачи заведомо ложных показаний по ч.2 ст. 307 УК РФ. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Полицейские завершили расследование этого уголовного дела и направили его для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: жительница Краснодара заплатит штраф в 100 тыс. рублей за ложное обвинение в изнасиловании. В апреле 24-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением, что ее якобы изнасиловал бывший сожитель.

Статьи
Топ-5 фильмов с Киану Ривзом
Топ-5 фильмов с Киану Ривзом
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 сентября
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 сентября
Халва: чем полезна и кому нельзя
Халва: чем полезна и кому нельзя
3 рецепта маринадов для шашлыка и рыбы
3 рецепта маринадов для шашлыка и рыбы
Не только «Властелин колец»: 9 книг Джона Р. Р. Толкина, которые можно почитать
Не только «Властелин колец»: 9 книг Джона Р. Р. Толкина, которые можно почитать
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях