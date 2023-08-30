Жительница Краснодара заплатит штраф в 100 тыс. рублей за ложное обвинение в изнасиловании

В апреле 24-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением, что ее изнасиловал бывший сожитель.

По данным следствия, в ходе проверки выяснилось, что никаких противоправных действий в отношении девушки не совершалось, и она призналась, что оговорила мужчину.

На нее завели уголовное дело за ложный донос. На суде обвиняемая полностью признала свою вину. Ее бывший сожитель заявил, что претензий к девушке не имеет и просил суд строго ее не наказывать.

Советский районный суд Краснодара признал подсудимую виновной. Ей предстоит выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: жительница Кубани после семейной ссоры обвинила зятя в намерении взорвать ее дом.