Жительница Кубани обвинила бывшего мужа в краже за то, что он ее бросил

За ложный донос 36-летней жительнице Отрадненского района грозит до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, женщина заявила в полицию, что ее бывший супруг украл у нее ювелирные украшения на сумму 54 тыс. рублей. При проверке информация не подтвердилась. Выяснилось, что женщина, вернувшись домой, заметила беспорядок. Она поняла, что муж ушел от нее, собрав свои вещи. Решив отомстить, она оговорила мужчину.

На подозреваемую завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Женщине грозит до двух лет колонии. Она находится под подпиской о невыезде, пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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