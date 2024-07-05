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В Красной Поляне «горнолыжник» украл из гостевого дома два сноуборда

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnoj-polyane-gornolyzhnik-ukral-iz-gostevogo-doma-dva-snouborda
В Красной Поляне «горнолыжник» украл из гостевого дома два сноуборда
Фото t.me/police_sochi

Инцидент произошел в поселке Красная Поляна — о пропаже в полицию сообщили хозяева гостевого дома.

Правоохранители задержали вора по горячим следам — им оказался 31-летний приезжий из Новосибирска. Мужчина забрал с территории гостевого дома два сноуборда общей стоимостью 45 тыс. рублей и ушел. Похищенный инвентарь оперативники нашли по месту временного проживания вора и вернули его владельцу. Турист пояснил, что украденное хотел оставить для личного пользования.

В отношении новосибирца возбудили уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Сочи.

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