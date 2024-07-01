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Картины, вентилятор, часы и тренажер вынесла квартирантка из дома в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/kartiny-ventilyator-chasy-i-trenazher-vynesla-kvartirantka-iz-doma-v-krasnodare
Картины, вентилятор, часы и тренажер вынесла квартирантка из дома в Краснодаре
Видео канала «Кубань 24»

С заявлением о краже в полицию Краснодара обратилась местная жительница. Ущерб оценили в 112 тыс. рублей.

Женщина сообщила, сдавала свой частный дом на улице Фадеева квартирантке. Когда та съехала, выяснилось, что из дома пропали шесть картин, несколько шкатулок для драгоценностей и механических часов с автоподзаводом, вентилятор-кондиционер, подсвечники, велотренажер и телевизор.

По подозрению в краже полицейские задержали ранее судимую за кражи и незаконный оборот наркотиков 43-летнюю жительницу краевой столицы и ее сожителя — ранее не судимого 42-летнего жителя Адыгеи. Злоумышленники успели сбыть часть похищенного, остальное правоохранители изъяли.

Кроме украденных из съемного жилья вещей, у женщины при личном досмотре нашли 1,56 г N-метилэфедрона.

На подозреваемую завели уголовное дело за незаконное хранение наркотиков в крупном размере. За это ей грозит до 10 лет колонии.

Кроме того, в отношении нее и ее сожителя завели уголовные дела за кражу. За это им грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время оба находятся под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

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