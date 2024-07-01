Более 2 кг «синтетики» изъяли у иностранца в Сочи

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими в Сочи.

В Хостинском районе оперативники задержали 31-летнего приезжего из Казахстана. У мужчины в пакете обнаружили два брикета с кристаллообразным веществом. В съемной квартире приезжего провели обыск и нашли фасовочный материал, электронные весы и два свертка с аналогичным веществом. Экспертиза установила, что изъятое вещество является эфедроном и мефедроном. Общий вес изъятых наркотиков превысил 2 кг.

Возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Задержанного поместили под стражу, ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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