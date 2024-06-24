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Полкило «синтетики» нашли у пассажира иномарки, остановленной в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/polkilo-sintetiki-nashli-u-passazhira-inomarki-ostanovlennoj-v-novorossijske
Полкило «синтетики» нашли у пассажира иномарки, остановленной в Новороссийске
Фото t.me/gibdd_nvrsk

Инспекторы ДПС Новороссийска около 1:00 23 июня в рамках профилактического мероприятия «Анаконда» остановили автомобиль марки Hyundai.

В автомобиле ехал 43-летний пассажир, мужчина находился в состоянии опьянения. Сотрудники полиции решили провести личный досмотр пассажира. В его нагрудной сумке обнаружили полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета искусственного происхождения весом около 500 г.

Пассажира доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Изъятое вещество направили на экспертизу, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.

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