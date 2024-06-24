Полкило «синтетики» нашли у пассажира иномарки, остановленной в Новороссийске
Происшествия
24.06.2024 10:44
Инспекторы ДПС Новороссийска около 1:00 23 июня в рамках профилактического мероприятия «Анаконда» остановили автомобиль марки Hyundai.
В автомобиле ехал 43-летний пассажир, мужчина находился в состоянии опьянения. Сотрудники полиции решили провести личный досмотр пассажира. В его нагрудной сумке обнаружили полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета искусственного происхождения весом около 500 г.
Пассажира доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Изъятое вещество направили на экспертизу, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.
Читайте также: житель Кубани получил 10,5 лет колонии за попытку продать 400 гр мефедрона.