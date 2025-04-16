Жительница Кубани обманом захватила чужой дом, пока хозяйка была за границей

За мошенничество с недвижимостью 45-летней жительнице Калининского района грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, женщина от знакомой узнала, что в станице Старовеличковской пустует дом, хозяйка которого длительное время проживает за границей. Женщина переехала в дом и прожила там 14 лет. Решив, что хозяйка в ближайшее время в Россию не вернется, злоумышленница подготовила и подписала от ее имени договор купли-продажи дома. Сумма ущерба хозяйке составила 260 тыс. рублей.

На подозреваемую завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Женщине грозит до 10 лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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