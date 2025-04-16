Краснодар оказался в зоне риска по количеству атак мошенников

Города России, жителей которых чаще всего пытаются обмануть мошенники, назвали в Госдуме.

По мнению чиновников, в зоне риска находятся города с населением более миллиона человек. Это связано с высокой плотностью населения и экономической активностью жителей.

Лидером списка остается Москва, также в опасной зоне находятся Краснодар, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. Мошенники выбирают крупные города по нескольким причинам. Это экономические факторы и обилие цифровых сервисов и дистанционных операций. Люди, привыкшие к онлайн-общению и быстрому решению вопросов через телефон, чаще попадаются на уловки злоумышленников», — рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Депутат считает, что защититься от действий мошенников необходимо соблюдать осторожность и помнить, что представители банков или госорганов никогда не запрашивают пароли или коды из СМС, сообщают РИА «Новости».

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