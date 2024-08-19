Жительница Кубани без родительских прав незаконно получила маткапил и купила дом

В полиции Белореченского района завершили расследовать уголовное дело о мошенничестве в отношении 45-летней ранее судимой жительницы станицы Каневской.

По данным полиции, женщина подала в территориальное отделение Пенсионного фонда документы на получение сертификата на маткапитал. При этом злоумышленница скрыла, что она лишена родительских прав. Получив сертификат на 480 тыс. рублей, она купила с его помощью недвижимость в Ростовской области.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Расследование завершили, материалы дела передали в суд.

Нерадивой матери грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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