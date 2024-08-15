Четверо кубанцев вымогали у иностранца деньги и обещали «покровительство» ФСБ

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в Красноармейском районе.

«Одним из важнейших направлений обеспечения национальной безопасности РФ является борьба с коррупцией. Ни одной из обращений в краевое управление ФСБ о коррупционных проявлениях не будет оставлено без внимания, а преступник понесет неотвратимое и заслуженное наказание», — рассказала официальный представитель УФСБ России по Краснодарскому краю Илона Писарева.

По данным следствия, четверо мужчин узнали о том, что иностранец вместе с компаньонами выращивает овощи на сельскохозяйственных полях в Красноармейском районе. Злоумышленники решили заработать, сказал иностранцу о том, что у них есть связи в ФСБ и предложили выступить посредниками при передаче взятки. За 1,5 млн рублей, которые аферисты предлагали передать якобы правоохранителям, они обещали покровительство и не принятие мер в случае нарушения фермером или его работниками миграционного законодательства. Мужчина согласился, но сообщил о поступившем ему предложении в СКР по краю.

После этого 6 июня в станице Старонижестеблиевской фермер передал злоумышленникам требуемую сумму. Однако похитить деньги вымогатели не смогли, так как их задержали сотрудники краевого УФСБ России.

Возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Троих обвиняемых взяли под стражу, четвертый фигурант находится под домашним арестом. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«В отношении троих обвиняемых по ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Четвертый фигурант находится под домашним арестом. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательной базы»— сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

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