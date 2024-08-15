За аферу с поставкой компьютеров в школы будут судить двух бизнесменов на Кубани

В полиции Краснодара завершили расследовать уголовное дело о мошенничестве в отношении двоих жителей Санкт-Петербурга в возрасте 38 и 42 лет.

По данным следствия, два руководителя коммерческой фирмы из Санкт-Петербурга похитили 15 млн рублей при поставке в образовательные учреждения Краснодара и 8 районов края компьютерного оборудования, технические характеристики которого не соответствовали условиям контракта.

Противоправную деятельность злоумышленников выявили сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из УМВД России по Краснодару.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», директор коммерческой фирмы заключил госконтракты на поставку и установку компьютерного оборудования для мобильных классов в несколько образовательных учреждений Кубани. Установили, что поставленные им планшетные компьютеры не соответствовали условиям контракта по техническим характеристикам.