Бизнесмен похитил 15 млн рублей при поставках компьютеров в школы Кубани

В полиции Краснодара возбудили уголовное дело о мошенничестве при выполнении госконтракта в отношении 37-летнего жителя Санкт-Петербурга.

По данным следствия, директор коммерческой фирмы заключил госконтракты на поставку и установку компьютерного оборудования для мобильных классов в несколько образовательных учреждений Кубани.

Установили, что поставленные им планшетные компьютеры не соответствовали условиям контракта по техническим характеристикам. Злоумышленник внес ложные сведения в акты приема-передачи товара. Общая сумма ущерба составила около 15 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. На время предварительного следствия подозреваемого отпустили под обязательство о явке. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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