На Кубани будут судить бизнесмена за аферу с контрактом на системы вентиляции

В полиции по Краснодаре завершили расследовать уголовное дело в отношении 36-летнего бизнесмена из Москвы о мошенничестве.

По данным следствия, начальник производства из Москвы сговорился с директором коммерческой фирмы и производил дешевый аналог чешских систем вентиляции, которые его сообщник поставлял на объекты здравоохранения. Оборудование, которое производил мужчина, внешне было похоже на аналог, но имело хуже характеристики.

Злоумышленник наносил на корпус изделий наклейки с названием завода изготовителя, номера партии и техническими характеристиками импортного оборудования.

При выполнении госконтракта на установку систем вентиляции в строящемся объекте минздрава Краснодарского края сообщник производителя поставил несоответствующее оборудование. Также злоумышленники похитили деньги при поставке оборудования в строящийся Областной клинический онкологический диспансер в Саратове. Общий ущерб составил 159 млн рублей. Злоумышленники присвоили деньги.

Возбудили уголовное дело. Ущерб полностью возместили за счет ареста имущества обвиняемого. Расследование завершено, материалы дела передали в суд.

Уголовное дело в отношении сообщника обвиняемого расследовано и направлено в суд в сентябре 2023 года, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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