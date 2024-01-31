Дело застройщика ЖК «Кларисса» передали в суд в Краснодаре

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного комитета по краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ЗАО «Кларисса» и его супруги.

По данным следствия, с 1999 года по апрель 2013 года генеральный директор компании ЗАО «Кларисса» вместе со своей заместительницей, которой была его супруга, привлекали деньги дольщиков для строительства многоквартирных домов на улице Кубанской Набережной краевого центра.

В марте 2011 года суд ввел в отношении компании процедуру банкротства, полномочия руководителя прекратили. В конце апреля 2013 года из-за банкротства строительство объектов приостановили.

Супруги знали, что на объекте остались непроданные квартиры. С ноября 2013 по июнь 2015 года они предоставили в суд подложные документы о якобы наличии у женщины права требования к компании по передаче 20 квартир. На основании этих документов суд включил ее в реестр требований кредиторов компании на указанное имущество.

Довести преступный умысел до конца злоумышленники не смогли — дома до сих пор не достроены, права на них не зарегистрировали. На имущество и банковские счета обвиняемых наложили арест на сумму более 100 млн рублей.

Уголовное дело о фальсификации доказательств по гражданскому делу и пособничестве в его совершении, а также покушении на мошенничество в особо крупном размере передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спустя более 20 лет в Краснодаре возобновили строительство проблемного ЖК «Кларисса». После того, как прошлого застройщика признали банкротом, без обещанных квартир остались 56 дольщиков.