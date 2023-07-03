Спустя более 20 лет в Краснодаре возобновили строительство проблемного ЖК «Кларисса»

До конца года планируют достроить 4 литер. Новый инвестор планирует приступить к строительству в ближайшее время.

«Спустя десятилетия на стройплощадку 4 и 5 литеров вышли рабочие. До конца недели поручил ознакомить собственников с дорожной картой по достройке четвертой секции. И каждую неделю встречаться с дольщиками, проговаривать ход работ, как мы это делаем на других проблемных ЖК», — сказал мэр Краснодара Евгений Наумов.

После того, как прошлого застройщика признали банкротом, без обещанных квартир остались 56 дольщиков.

Техническое состояние строительных конструкций по результатам обследования признали работоспособным, отметил региональный директор по строительству ГК «Догма» Сергей Милованов. Он добавил, что сейчас нужно укрепить железобетонные конструкции дома, реконструировать инженерно-технические сети и подключить их.

Четкий график работ определят к концу недели. Также параллельно с расчисткой участка решают юридические вопросы. При необходимости инициативная группа дольщиков окажет содействие во всех вопросах, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: проблемный ЖК «Мультиплекс Кино» достроят в Краснодаре до конца года.