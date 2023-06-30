Проблемный ЖК «Мультиплекс Кино» достроят в Краснодаре до конца года

Сейчас в жилом комплексе начали оптимизацию работ и увеличение численности рабочих.

Об этом в ходе совещания по вопросу защиты прав дольщиков сообщил глава краевого центра Евгений Наумов.

«В ближайшее время мы ожидаем обновленные графики с завершением строительства до конца года. По каждому объекту ведем работу в ручном режиме совместно с органами прокуратуры, текущие вопросы обсуждаем на рабочих группах, сроки исполнения держим под контролем», — сказал мэр.

На стройплощадке ЖК «Свобода» сейчас работают 120 человек, достроить его планируют до 1 сентября. ЖК «Сердце» планируют завершить до конца года, там работы ведут 350 строителей. «Дом с Ротондами» застройщик обещает закончить уже в августе — на три месяца раньше установленного срока.

Наибольшее количество долгостроев остается в Краснодаре — 40 домов, отметил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Важно работать еще активнее на результат, чтобы не допустить переноса сроков на следующий год. Мы неоднократно встречались с жителями, проводили совещания и принимали дорожные карты, которые нужно реализовать. Жители должны получить свое жилье или положенные им компенсации», — сказал губернатор.

В Новороссийске остается 8 долгостроев, в том числе ЖК «Орион-3». Там уже завершили строительные работы, в ближайшее время планируют получить разрешение на ввод в эксплуатацию. После квартиры начнут подготавливать к выдаче ключей. Также вопросы с проблемными долгостроями решают в Сочи, Горячем Ключе, Геленджике, Каневском и Темрюкском районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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