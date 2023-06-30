Кондратьев: в Краснодарском крае незавершенными остаются 63 долгостроя

В начале года на Кубани оставалось 85 зданий, 22 из них уже достроили.

Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе совещания вопросу защиты прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов.

«Своих квартир все еще ждут более 6,5 тыс. человек. Наибольшее количество проблемных объектов находятся в Краснодаре. В других городах также есть обманутые дольщики. Люди ждут свои квартиры, и я разделяю их переживания о сроках. Мы должны выполнить все взятые на себя обязательства, сделать все, чтобы решить эту проблему», — сказал Кондратьев.

Помимо Краснодара, долгострои остаются в Сочи, Геленджике, Новороссийске, Горячем Ключе, а также Каневском и Темрюкском районах, доложил вице-губернатор Сергей Власов.

«Права 3,4 тыс. граждан по 32 объектам планируем восстановить с использованием механизмов федерального Фонда. Еще 3,1 тыс. жителей по 31 долгострою — за счет мер регионального характера», — цитирует Сергея Власова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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