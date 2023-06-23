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Наумов: 40 проблемных ЖК осталось в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/naumov-40-problemnyh-zhk-ostalos-v-krasnodare
Наумов: 40 проблемных ЖК осталось в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об этом глава краевой столицы Евгений Наумов рассказал на заседании межведомственной комиссии, где обсуждались вопросы восстановления прав обманутых дольщиков.

«Послушал не только коллег и застройщиков, но и представителей инициативных групп. Это самый главный народный контроль. От них узнаем правду — сколько людей работает на стройплощадках, каковы реальные темпы строительства. Однажды этих людей уже обманули, и мы не имеем права подвести их», — пояснил Наумов.

Глава Краснодара пообещал решить этот вопрос раз и навсегда. В этом он полагается на поддержку губернатора Кубани и администрации региона, прокуратур края и города, а также на помощь Фонда развития территорий.

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