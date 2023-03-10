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Жительница Краснодарского края чуть не порезала охранника ножом за украденные водку и дезодорант

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelnitsa-krasnodarskogo-kraya-chut-ne-porezala-ohrannika-nozhom-za-ukradennye-vodku-i-dezodorant
Жительница Краснодарского края чуть не порезала охранника ножом за украденные водку и дезодорант
Фото mvdmedia.ru

Инцидент произошел в одном из магазинов в центре Москвы. Девушка взяла с полок бутылку водки и дезодорант, спрятала их во внутренние карманы куртки и направилась к выходу.

Охранник ее попытался остановить. Девушка отрицала, что украла товар и, пытаясь крыться, стала размахивать перед лицом охранника канцелярским ножом. Мужчине удалось отобрать у нее нож. Тогда девушка вернула украденное и скрылась. Сотрудники магазина заявили о случившемся в полицию.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемую. Ею оказалась 20-летняя жительница Краснодарского края. На девушку завели уголовное дело за разбой. В настоящее время она находится под стражей, сообщает «МВД Медиа».

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