Жительница Краснодара «задекларировала» у мошенников 9,7 млн рублей

Аферисты убедили жительницу краевой столицы оформить кредит и передать заемные и собственные деньги курьерам.

По данным следствия, 58-летней жительнице Краснодара пришло СМС о якобы утечке персональных данных от бывшего работодателя. После лжесотрудник ФСБ убедил женщину в том, что с ее счета якобы пытаются перевести средства на финансирование недружественного государства.

В результате женщина оформила кредит на 3,9 млн рублей под залог жилья, собрала все накопления — еще 5,8 млн рублей и отдала курьерам мошенников для «декларации».

Однако злоумышленники потребовали еще больше денег. Тогда женщина решила занять средства у знакомых, но они раскрыли обман и убедили ее обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются личности аферистов, сообщает пресс-служба управления МВД России по Краснодару.

в Сочи женщина отправила 370 тыс. рублей в подушке мошенникам в Ростов-на-Дону. Таксист спас сбережения пенсионерки, которая по указанию телефонных мошенников зашила деньги в подушку для отправки в другой регион.

