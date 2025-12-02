В Сочи женщина отправила 370 тыс. рублей в подушке мошенникам в Ростов-на-Дону

Таксист спас сбережения пенсионерки, которая по указанию телефонных мошенников зашила деньги в подушку для отправки в другой регион.

По данным правоохранителей, 82-летняя женщина по требованию мошенников спрятала 370 тыс. рублей в подушку и передала ее водителю такси с другими вещами для доставки в Ростов-на-Дону.

Взяв заказ, 36-летний мужчина выехал по указанному адресу, однако странный характер груза вызвал у него подозрения. Осмотрев содержимое пакетов, он обнаружил старую подушку и ветошь — вещи, которые обычно не перевозят на сотни километров. Заподозрив неладное, водитель обратился в ближайший отдел полиции.

Полицейские связались с пенсионеркой и выяснили все подробности. Оказалось, что женщина предоставила паспортные данные лжесотруднику Пенсионного фонда под предлогом перерасчета пенсии. Затем ей позвонил человек, представившийся правоохранителем, который сообщил о задержании мошенника из ПФР и потребовал отправить все накопления для проверки их подлинности в Ростов-на-Дону.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Следственные органы сейчас проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания причастных к преступлению лиц, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

