На Кубани напуганная студентка отдала аферистам украшения матери на 3 млн рублей

Неизвестные позвонили 18-летней жительнице Краснодара и сообщили о взломе аккаунта на «Госуслугах».

Мошенники убедили девушку, что сбережения и имущество ее родителей не в безопасности — ими могут завладеть преступники. Для того, чтобы «спасти» ценности, они предложили студентке «задекларировать» все самое ценное.

Девушка приехала в квартиру своей матери, собрала деньги, 50 золотых, серебряных и янтарных украшений на 3 млн рублей, положила их в пакет, а после передала курьеру мошенников. Все это ей обещали вернуть после «проверки и декларирования». Однако, получив пакет, мошенники перестали выходить на связь.

Осознав, что стала жертвой мошенников, девушка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности подозреваемых, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: мошенники начали звонить пострадавшим во время атаки БПЛА жителям Туапсе.

Подпишись, здесь всегда интересно.