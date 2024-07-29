Жительница Краснодара угрожала отравить собак, чтобы защитить клумбы

На видео из соцсетей женщина разлила неизвестную жидкость на землю возле дома на улице Можайского, утверждая, что это яд.

Поводом для такого поступка стало то, что собаки справляют нужду там, где женщина разбивала клумбы.

«Если вам собачек своих жалко, то не подходите и близко сюда, пожалуйста. Потому что это вещество вызывает ожог и проникает через лапы. Будет полное отравление собачки», — говорится на видео.

Видео разлетелось по всем городским пабликам. Местные жители теперь стараются обходить этот участок стороной.

«Вечером здесь стоял очень резкий запах. Ребята на первом этаже живут, и весь запах слышен», — сетует жительница Краснодара Софья.

Во дворе этого дома много зеленых участков, где жильцы оформляют свои клумбы. На некоторых из них установили таблички о запрете выгула собак. Но не все хозяева ответственно относятся к своим обязанностям по уборке продуктов жизнедеятельности своих питомцев.

Журналисты пообщались с героиней нашумевшего в сети видео. Светлана Светличная рассказала, что каждый день кучи фекалий встречают клиентов ее салона красоты. Она просила хозяев собак убирать за животными либо вовсе не гулять здесь, но ее не услышали.

«У меня не выдержали нервы. И я прочитала в интернете такой способ, что можно добавить в воду уксусной кислоты, и этот запах отпугивает собак. Вот это я и сделала. Конечно, мне хотелось напугать, потому что все домашних животных любят. Я напугала, своего добилась», — рассказывает Светлана Светличная.

«Видимо это какой-то жест отчаяния владелицы салона, которая устала бороться с нерадивыми владельцами собак. Таким образом она решила отстаивать свои права, что тоже недопустимо. Должна быть обоюдная ответственность и баланс интересов сторон и общества», — объясняет юрист Александр Кугушев.

Так, административная ответственность за ненадлежащий уход за домашними животными — до 1,5 тыс. рублей. В этом деле еще предстоит разобраться правоохранителям.

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