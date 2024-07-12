В России начнут штрафовать на 10 тыс. рублей за неубранные за собакой фекалии

В Госдуме предложили увеличить сумму штрафа за несоблюдение правила выгула собак. Так, если хозяин не убрал за питомцем единожды, то взыскание составит 1,5 тыс. рублей, а в случае повторения — уже 10 тыс. Сейчас штраф за неубранные фекалии питомца — 2 тыс. рублей.

Многие жители Краснодара поддерживают идею, чтобы хозяева собак сразу убирали экскременты за своими собаками. Однако все равно находятся те, кто этого не делает, оправдываясь, якобы приспособления для сбора фекалий стоят дорого. Но на маркетплейсах набор биоразлагаемых пакетов стоит около 250 рублей, а совок — от 300.

«Во многих новых жилых комплексах учитывают жителей с собаками. Потому там оборудуют площадки для выгула питомцев, а также создают в подъездах такие с бесплатными пакетами, которым могут воспользоваться все желающие», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Виктория Саввина.

«Как показывает практика, наши собственники благополучно ими пользуются. Социальная ответственность в наших жильцах присутствует. Собственно, теперь мы можем любоваться нашими зелеными цветущими насаждениями», — говорит директор управляющей компании Виктория Вайнер.

С увеличением размеров штрафов за несоблюдение правила выгула собак, тех, кто не убирает за своими питомцами, станет меньше. Это значит, что на улицах города станет чище.