Жительница Краснодара пожаловалась на угрозы от бывшего сожителя

По информации из соцсетей, мужчина несколько раз приезжал к дому девушки и следил за ней.

По словам девушки, в один из приездов следивший порезал колесо ее машины. Полиция при этом бездействует, отмечает она.

В СУ СК РФ по Краснодарскому краю по данному факту организовали доследственную проверку. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Андрею Маслову доложить о ходе проверки, сообщает Информационный центр СК России.

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