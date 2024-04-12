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Жительница Краснодара пожаловалась на угрозы от бывшего сожителя

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelnitsa-krasnodara-pozhalovalas-na-ugrozy-ot-byvshego-sozhitelya
Жительница Краснодара пожаловалась на угрозы от бывшего сожителя
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По информации из соцсетей, мужчина несколько раз приезжал к дому девушки и следил за ней.

По словам девушки, в один из приездов следивший порезал колесо ее машины. Полиция при этом бездействует, отмечает она.

В СУ СК РФ по Краснодарскому краю по данному факту организовали доследственную проверку. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Андрею Маслову доложить о ходе проверки, сообщает Информационный центр СК России.

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