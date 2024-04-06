Пенсионер открыл стрельбу по супруге из-за скошенных роз в Краснодарском крае

Преступление произошло ранее в Абинском районе. Сотрудники полиции завершили расследование этого уголовного дела.

По версии следствия, 67-летний местный житель на клумбе возле дома скосил кусты роз, за которыми активно ухаживала его супруга. Когда женщина увидела, что ее роз больше нет и узнала, кто это сделал, между супругами произошла ссора.

Во время конфликта пенсионер схватил травматический пистолет и начал угрожать жене убийством. Для убедительности своих намерений, он несколько раз выстрелил в сторону ее ног.

За это на мужчину завели уголовное дело об угрозе убийством по ст. 119 УК РФ. Материалы направили в суд для рассмотрения. За угрозы супруге пожилому мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. Сейчас он находится дома под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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