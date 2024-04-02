Водитель открыл стрельбу во время конфликта возле автомойки в Краснодаре

Инцидент произошел возле автомойки самообслуживания на улице Новороссийской в краевой столице. Подозреваемого уже задержали.

Следственно-оперативная группа прибыла на место и установила, что поссорились два водителя. Во время конфликта один из его участников дважды выстрелил в воздух.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали ранее судимого за кражу 23-летнего местного жителя. У него изъяли пневматический пистолет. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что причиной конфликта стала помеха в движении, которую якобы создал второй водитель, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

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