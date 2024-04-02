Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Водитель открыл стрельбу во время конфликта возле автомойки в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-otkryl-strelbu-vo-vremya-konflikta-vozle-avtomojki-v-krasnodare
Водитель открыл стрельбу во время конфликта возле автомойки в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел возле автомойки самообслуживания на улице Новороссийской в краевой столице. Подозреваемого уже задержали.

Следственно-оперативная группа прибыла на место и установила, что поссорились два водителя. Во время конфликта один из его участников дважды выстрелил в воздух.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали ранее судимого за кражу 23-летнего местного жителя. У него изъяли пневматический пистолет. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что причиной конфликта стала помеха в движении, которую якобы создал второй водитель, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

Читайте также: двоих участников дорожного конфликта со стрельбой задержали в Сочи.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях