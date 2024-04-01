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Двоих участников дорожного конфликта со стрельбой задержали в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoih-uchastnikov-dorozhnogo-konflikta-so-strelboj-zaderzhali-v-sochi
Двоих участников дорожного конфликта со стрельбой задержали в Сочи
Фото t.me/police_sochi

Инцидент произошел вечером 30 марта на улице Макаренко в Центральном районе Сочи.

По данным правоохранителей, двое мужчин поссорились на дороге. Один начал бить по машине оппонента, а второй, чтобы его угомонить, несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета.

Участковые полиции задержали участников конфликта со стрельбой на улице Макаренко. Ими оказались 49-летний приезжий и 38-летний местный житель.

Нарушителей доставили в отдел полиции, сейчас с ними работают участковые, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», очевидцы опубликовали в соцсетях кадры с места происшествия. На них видно, как мужчина бьет похожей на стрелу шлагбаума длинной палкой по отечественной легковушке. Слышны крики и ругань, а затем раздались звуки несколько выстрелов.

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