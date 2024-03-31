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Конфликт со стрельбой и стрелой шлагбаума произошел на дороге в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/konflikt-so-strelboj-i-streloj-shlagbauma-proizoshel-na-doroge-v-sochi
Конфликт со стрельбой и стрелой шлагбаума произошел на дороге в Сочи
Фото t.me/chp_sochi

Инцидент зафиксировали камеры очевидцев вечером 30 марта на улице Макаренко в Центральном районе Сочи.

На кадрах видно, как мужчина бьет похожей на стрелу шлагбаума длинной палкой по отечественной легковушке. Слышны крики и ругань, а затем раздается несколько выстрелов.

В полиции Сочи заявили, что сообщений об этом инциденте правоохранителям не поступало. Однако по факту выявленной в интернете информации материал зарегистрирован, назначена проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает УВД по Сочи в Telegram.

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