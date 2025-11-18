Жительница Краснодара пожаловалась главе СКР на изъятие участка в Адыгее

Женщина два года назад купила земельный участок в ипотеку в Адыгее и теперь борется за него с местными властями.

Жительница Краснодара рассказала, что после покупки земли она уже начала обустраивать участок, провела свет и воду, а также оплатила проект дома. Однако, по ее словам, администрации Старобжегокайского сельского поселения Тахтамукайского района требуют передать часть земли муниципалитету для строительства дороги.

Владелица участка заявила, что собрала все доказательства добросовестности сделки по покупке земли и записала видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину.

«Хочу обратиться в Следственный комитет РФ непосредственно к Александру Ивановичу Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку тому беззаконию, которое творится в Тахтамукайском районе и в судебной системе Республики Адыгея», — говорится в сообщении.

Следственный комитет Адыгеи начал проверку действий должностных лиц Старобжегокайского сельского поселения после жалобы краснодарки.

«В настоящее время следователями организована доследственная проверка действий должностных лиц администрации сельского поселения», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Адыгея.

