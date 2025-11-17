Logo
В собственность Успенского района вернули 15 участков земли площадью более 2 га

В собственность Успенского района вернули 15 участков земли площадью более 2 га
Прокуратура провела проверку исполнения земельного законодательства и выявила нарушения в деятельности муниципальной служащей — землеустроителя администрации Убеженского сельского поселения.

В феврале чиновницу осудили за мошенничество в крупном размере. Суд установил, что она регулярно выдавала поддельные выписки из похозяйственных книг. Это позволило 15 лицам незаконно зарегистрировать права собственности на участки общей площадью более 22 тыс. кв. м и стоимостью свыше 12 млн рублей.

Прокуратура подала иски о признании недействительными этих выписок и прекращении прав собственности на землю. Суд удовлетворил все требования надзорного органа. Все спорные участки вернули в собственность Успенского района, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Читайте также: в собственность края вернули гектар земли у озера Старая Кубань в Краснодаре.

