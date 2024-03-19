Жительница Краснодара попала в Книгу рекордов РФ из-за разницы в возрасте детей

Краснодарка Светлана Халимова стала рекордсменкой России: разница в возрасте между ее сыном и дочерью — более 34 лет.

Женщина живет с мужем в Краснодаре. Ее старший сын родился 11 ноября 1988 года, а младшая дочь — 3 апреля 2023-го. Таким образом новый рекорд в категории «Наибольшая разница в возрасте между братом и сестрой в России» — 34 года 4 месяца и 23 дня.

Светлане Халимовой на момент рождения дочери исполнился 51 год, сообщает пресс-служба Книги рекордов России.

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