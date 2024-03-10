В Краснодаре установили посвященный Году Семьи рекорд России

В краснодарском Доме молодежи прошла встреча для многодетных семей, посвященная Году Семьи в России. При участии 50 семей было создано самое большое панно «Всей семьёй — любим Краснодар».

Авторы изобразили на холстах самые известные места краевого центра: памятник Екатерине II, Войсковой собор Святого Благоверного князя Александра Невского, Александровская триумфальная арка, кинотеатр «Аврора», стадион «Краснодар» и другие достопримечательности. Большое панно составили из 50 частей общей площадью около 100 тыс. кв. см.

Перед собравшимися в сопровождении хора Краснодарской филармонии выступила народная артистка России Вера Журавлёва-Пономаренко. На встрече с авторами художественного произведения она отметила, что создание картины – это часть Года Семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным.

«Наша цель здесь — главенство традиционных семейных ценностей, возрождение традиций российской семьи, объединение и сплочение поколений. Ведь что такое крепкая семья в итоге? Это то, что нас с вами делает счастливыми, а страну — сильной и нерушимой!», — подчеркнула Пономаренко.

В финале встречи состоялась торжественная церемонии награждения участников установления рекорда дипломами и подарочными сертификатами.

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