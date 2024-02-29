Путин объявил о запуске нового национального проекта — «Семья»

Об этом президент России Владимир Путин сообщил 29 февраля во время послания к Федеральному собранию.

Глава государства объявил о запуске национального проекта «Семья». Он необходим для улучшения демографической ситуации в стране.

«Это особенно важно для центральной России и северо-запада. В 2022 году в 39 регионах суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского. До 2030 года направим таким регионам не менее 75 млрд рублей», — рассказал Путин.

Президент отметил, что с помощью такой поддержки власти регионов РФ смогут нарастить программы поддержки семей. Средства начнут направлять уже со следующего года.

Кроме того, Путин поручил продлить программу семейной ипотеки, действующую до 2024 года, и программу материнского капитала, действующую до 2026 года, до 2030 года.

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