Путин объявил о запуске нового национального проекта — «Семья»
Об этом президент России Владимир Путин сообщил 29 февраля во время послания к Федеральному собранию.
Глава государства объявил о запуске национального проекта «Семья». Он необходим для улучшения демографической ситуации в стране.
«Это особенно важно для центральной России и северо-запада. В 2022 году в 39 регионах суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского. До 2030 года направим таким регионам не менее 75 млрд рублей», — рассказал Путин.
Президент отметил, что с помощью такой поддержки власти регионов РФ смогут нарастить программы поддержки семей. Средства начнут направлять уже со следующего года.
Кроме того, Путин поручил продлить программу семейной ипотеки, действующую до 2024 года, и программу материнского капитала, действующую до 2026 года, до 2030 года.
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