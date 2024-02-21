Итоги конкурса «Всей семьей занимаемся спортом» подвели в Краснодарском крае

Конкурс «Всей семьей занимаемся спортом» собрал вокруг себя сотни семей, стремящихся к здоровому образу жизни и активному отдыху.

Одна из целей проекта — укрепление связей внутри семьи и поддержание общего интереса к здоровому образу жизни.

В конкурсе приняли участие 345 кубанских семей. Они продемонстрировали преданность здоровому образу жизни и активному отдыху: вместе занимались спортом, участвовали в соревнованиях и веселились. В число призеров конкурса вошли восемь семей:

семья Никоновых-Мальцевых,

семья Пинаевых,

семья Дружковых,

семья Киракозовых,

семья Романовых,

семья Нечаевых,

семья Неволиных,

семья Козловых.

Каждая из этих семей выиграла билеты на хоккейные матчи, которые пройдут на Федеральной территории Сириус. Всего в конкурсе разыграли 40 билетов на два матча: 20 билетов на игру между ХК «Сочи» и «Куньлунь РС» и еще 20 на встречу ХК «Сочи» и «Нефтехимик».

Конкурс «Всей семьей занимаемся спортом» был организован при поддержке Континентальной хоккейной лиги.

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