Итоги конкурса «Всей семьей занимаемся спортом» подвели в Краснодарском крае
Конкурс «Всей семьей занимаемся спортом» собрал вокруг себя сотни семей, стремящихся к здоровому образу жизни и активному отдыху.
Одна из целей проекта — укрепление связей внутри семьи и поддержание общего интереса к здоровому образу жизни.
В конкурсе приняли участие 345 кубанских семей. Они продемонстрировали преданность здоровому образу жизни и активному отдыху: вместе занимались спортом, участвовали в соревнованиях и веселились. В число призеров конкурса вошли восемь семей:
- семья Никоновых-Мальцевых,
- семья Пинаевых,
- семья Дружковых,
- семья Киракозовых,
- семья Романовых,
- семья Нечаевых,
- семья Неволиных,
- семья Козловых.
Каждая из этих семей выиграла билеты на хоккейные матчи, которые пройдут на Федеральной территории Сириус. Всего в конкурсе разыграли 40 билетов на два матча: 20 билетов на игру между ХК «Сочи» и «Куньлунь РС» и еще 20 на встречу ХК «Сочи» и «Нефтехимик».
Конкурс «Всей семьей занимаемся спортом» был организован при поддержке Континентальной хоккейной лиги.
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