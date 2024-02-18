Творческая семья из Брюховецкого района присоединилась к проекту «Всей семьей»

Супруги Наталья и Алексей Фабрых из станицы Брюховецкой вместе с детьми надеются выиграть путешествие по России.

Для семьи 2024 год вдвойне символичный — 20 февраля они отпразднуют серебряную свадьбу.

«У нас очень дружная и крепкая семья. Мы по-настоящему счастливы, что в Год семьи, объявленный нашим президентом и стартовавший 1 февраля в Краснодарском крае, мы отметим 25-лет совместной жизни», — отметила Наталья Фабрых.

Женщина рассказала, как познакомилась с супругом.

«После института я пришла на работу в районный Дом культуры. А через год в него устроился Алексей. Сначала просто было интересно общаться. Затем стали оказывать друг другу знаки внимания – то он, накинет на меня свою куртку, чтобы я не замерзла, то я его приглашу на пирожки. А дальше спели первую совместную песню. У Алексея такой бархатный баритон, тронул до глубины души. И я растаяла. В общем, музыка нас связала», — поделилась супруга.

Она отметила, что даже свадьба прошла в Доме культуры — прямо на сцене. Там их поздравили все коллеги.

«Муж до сих пор работает в доме культуры Буренкова в Брюховецкой. В этом году будет уже 35 лет его профессионального стажа. Он является солистом народного ансамбля «Золотаюшка», участвует в театральных постановках, играет на трубе в духовом оркестре ДК. Я долгое время работала худруком районного ДК, а сегодня — директор Брюховецкой межпоселенческой центральной библиотеки. Так что с культурой тоже связана», — рассказала Наталья Фабрых.

Супруги продолжают вместе выступать — исполняют в том числе казачьи и кубанские песни. Свою программу они представили и 1 февраля — на празднике, посвященном старту Года семьи.

Сын Натальи и Алексея Артем унаследовал отцовский баритон, а также он играет на баяне и гитаре. Сейчас молодой человек учится в московском строительном вузе, но нередко поддерживает выступления родителей, когда приезжает к ним на каникулы к родителям.

Дочь Марьяна учится на последнем курсе в вузе на направлении рекламы и связей с общественностью и параллельно работает в пресс-службе районной администрации.

В семье Фабрых привыкли все делать вместе — собираются за столом, и пьют чай по особому ритуалу, вместе отмечают праздники, стараются больше времени уделять друг другу. Поэтому они сразу откликнулись на российский проект «Всей семьей». На Новый год они нарядили елку и упаковали подарки, а также сходили в кинотеатр.

«Вместе мы налепили и пельменей. К нам присоединился жених дочери Егор. С удовольствием уплетали аппетитные кусочки фарша в тонком тесте. Домашние пельмени получились гораздо вкуснее тех, что покупаются в магазине», — поделилась семья Фабрых.

Главное для семьи — атмосфера семейного проекта, но при этом они хотят побороться за главный приз — путешествие по России. Они давно мечтают отправиться в тур по «Золотому кольцу».

Всего в конкурсе уже принимают участие более 1 тыс. семей из Краснодарского края. Суть проекта проста — надо выполнять интересные и простые задания — гулять, ходить в кинотеатр, смотреть фильмы. Главное — дружно и вместе, по-семейному. Затем нужно выложить фотографию об этом в социальные сети ВК или Одноклассники с хештэгом #всейсемьей.

Каждый месяц организаторы для всех конкурсантов проводят промежуточные розыгрыши подарков. Проект завершится 29 марта. Весной состоится финальное награждение самых активных семей — их ждут особенные подарки, среди которых 100 семейных туров по России.

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