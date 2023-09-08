Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Жительница Краснодара получила травмы, перевернувшись на иномарке под Майкопом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelnitsa-krasnodara-poluchila-travmy-perevernuvshis-na-inomarke-pod-majkopom
Жительница Краснодара получила травмы, перевернувшись на иномарке под Майкопом
Фото t.me/mvd01ra

Авария произошла 8 сентября в 13:00 на 88-м километре трассы Р-217 «Кавказ» на подъезде к Майкопу около станицы Кужорской.

По предварительным данным, 65-летняя жительница Краснодара не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии женщина-водитель получила различные травмы, ее госпитализировали.

По факту ДТП в полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Читайте также: в Армавире ВАЗ врезался в стоящий на обочине КамАЗ, водитель и пассажир погибли.

Статьи
7 обидных стереотипов о женщинах
7 обидных стереотипов о женщинах
Серьезный симптом: о каких заболеваниях может говорить тахикардия
Серьезный симптом: о каких заболеваниях может говорить тахикардия
Гастроэнтеролог Кашах рассказала, почему нужно опасаться покупной шаурмы
Гастроэнтеролог Кашах рассказала, почему нужно опасаться покупной шаурмы
Первый прыжок с парашютом: что нужно знать новичку?
Первый прыжок с парашютом: что нужно знать новичку?
«Превратились в белых журавлей»: 100 лет со дня рождения Расула Гамзатова
«Превратились в белых журавлей»: 100 лет со дня рождения Расула Гамзатова
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях