Жительница Краснодара получила травмы, перевернувшись на иномарке под Майкопом

Авария произошла 8 сентября в 13:00 на 88-м километре трассы Р-217 «Кавказ» на подъезде к Майкопу около станицы Кужорской.

По предварительным данным, 65-летняя жительница Краснодара не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии женщина-водитель получила различные травмы, ее госпитализировали.

По факту ДТП в полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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