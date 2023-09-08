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В Армавире ВАЗ врезался в стоящий на обочине КамАЗ, водитель и пассажир погибли

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-vaz-vrezalsya-v-stoyashhij-na-obochine-kamaz-voditel-i-passazhir-pogibli
В Армавире ВАЗ врезался в стоящий на обочине КамАЗ, водитель и пассажир погибли
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 8 сентября в 11:15 на 4-м километре трассы Армавир — Курганинск.

По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» врезался в грузик КамАЗ, который стоял на обочине.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ» погибли на месте аварии. Личность погибшего пассажира устанавливается.

Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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