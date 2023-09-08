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Сдал назад: иномарка насмерть сбила 74-летнюю пенсионерку на парковке в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sdal-nazad-inomarka-nasmert-sbila-74-letnyuyu-pensionerku-na-parkovke-v-anape
Сдал назад: иномарка насмерть сбила 74-летнюю пенсионерку на парковке в Анапе
Фото t.me/gibdd123region

ДТП, в котором погибла 74-летняя женщина, произошло 7 сентября около 6:00 на Анапском шоссе.

По предварительным данным, 26-летний мужчина на Toyota Alphard при движении задним ходом он не убедился в безопасности и сбил 74-летнюю женщину, которая шла по парковке. Уточнятся, что права управления автомобилем у молодого человека не было — водительское удостоверение он не получал.

В результате ДТП пенсионерка скончалась на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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