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Мотоциклист сбил 11-летнюю девочку в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mototsiklist-sbil-11-letnyuyu-devochku-v-sochi
Мотоциклист сбил 11-летнюю девочку в Сочи
Фото t.me/police_sochi

ДТП, в котором пострадала школьница, произошло на улице Роз.

По предварительным данным, 19-летний водитель мотоцикла сбил девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. После этого мотоцикл отбросило на припаркованный автомобиль Opel Astra.

В результате ДТП 11-летнюю девочку госпитализировали с травмами. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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